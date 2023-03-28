Дата-центр TikTok в Норвегии мешает производить боеприпасы для Украины, - The Guardian

"Мы обеспокоены, поскольку видим, что нашему будущему росту мешает хранение видео котов", - сказал генеральный директор Nammo Мортен Брандтзег.

Напомним, что на днях нидерландским чиновникам запретили использовать TikTok на рабочих телефонах. Такой же запрет дошел и до Вооруженных сил Швеции.

Кроме того, правительство Великобритании запретило использование TikTok чиновниками на служебных мобильных устройствах.

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