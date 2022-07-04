Окупанти після боїв відмовляють йти на передову і тікають з війни: перехоплення ГУР
Російські окупанти після важких боїв відмовляються повертатися на передову і хочуть будь-якими способами втекти з війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
У черговій перехопленій розмові окупант зізнався, що ледь вийшов з оточення. Їм довелося всю ніч йти пішки, а по дорозі його товариш підірвався на гранаті.
"Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на… (до біса). Відправили нас як м'ясо", - сказав російський солдат.
Він просить матір піти до прокуратури, щоб його повернули додому. Росіянин розповідає, що не боїться відповідальності і хоче за будь-яку ціну втекти з України.
Нагадаємо, у перехопленій розмові окупант розповів, як добивав поранених українців.
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