Даша Трегубова раскрыла секреты красоты: какие инъекции выбирает и что думает о "пластике"

Что Трегубова думает про "пластику"

По словам 45-летней актрисы, она не исключает возможности обратиться к пластической хирургии, если почувствует в этом необходимость.

"Отказываться в 2025 году от достижений пластической хирургии - это как ездить на механике, когда уже изобрели автомат. Каждый имеет право выбирать то, что ему больше нравится", - отметила актриса.

Даша Трегубова честно высказалась про "пластику" (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Какие уколы красоты делает Даша Трегубова

Относительно инъекционных процедур, Трегубова предпочитает плазмолифтинг и трансдерму. В то же время звезда призналась, что аппаратные и другие процедуры ухода делает редко — примерно раз в несколько лет.

"Из инъекционных процедур люблю плазма-лифтинг и трансдерму. Уходовые и аппаратные процедуры у меня бывают крайне редко, раз в пару лет - с ними я не подружилась. Делаю массажи - они не только предотвращают застой лимфы, но и гарантируют хорошее настроение", - отметила Даша.

Трегубовой 45 лет (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Какую косметику и уходовые средства использует актриса

Говоря о косметике, актриса подчеркнула, что самыми дорогими средствами в ее уходе обычно продукты с новейшими формулами. Однако большинство таких средств оно получает от брендов в рамках сотрудничества.

Самым доступным продуктом Трегубова назвала термальную воду, которая активно пользуется во время путешествий и для увлажнения спонжа перед нанесением тонального средства.

Также Даша любит использовать патчи и кушон.

"Обожаю патчи - они часть моего утреннего ритуала. Открыла кушоны - они позволили наносить меньше тона на кожу. Нашла правильные зубные пасты, идеально подходящие для моей эмали. Для волос использую все без sls и силиконов; но раз в пару недель пользуюсь шампунем глубокой очистки. Для снятия косметики использую гидрофильные масла или бальзамы - это топ для моей кожи", - отметила актриса.

Звезда подчеркивает: ее подход к красоте базируется на сочетании умеренного ухода, эффективных инъекций и процедур, которые доставляют удовольствие и поддерживают общее состояние здоровья.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)