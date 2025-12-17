Даша Квиткова покорила паркет "Танців з зірками" модным уличным образом (фото)

Участники новых "Танців з зірками" активно готовятся к премьере. Среди них - популярная блогер Даша Квиткова, которая поделилась кадрами закулисья проекта и мгновенно поразила новым стильным аутфитом.
Подробнее об образе Квитковой рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Блогерша появилась на площадке проекта в стильном и комфортном образе, который идеально подходит для нынешней зимней погоды. Она выбрала объемную светло-голубую куртку, которая не стесняет движений и согревает в прохладное время.
На низ Даша надела черные широкие брюки, которые добавляют спортивного шика и свободы во время движений. На одном из фото видно, как она покоряет паркет танцевальным трюком вместе со своим партнером Евгением Котом.
Завершает образ модная дутая обувь белого цвета, которая обеспечивает комфорт и тепло. Она идеально подходит для репетиций, прогулок или шопинга, когда приходится много ходить или даже бегать.
В комментариях к публикации блогерша раскрыла детали модного образа. Как выяснилось, стильная куртка, которая напоминает "косуху", легкая жилетка и обувь принадлежат бренду Puma.
На фотографиях из павильона волосы Квитковой распущены, а искренняя улыбка подчеркивает ее естественность и позитивный настрой. Судя по подписи под фото, она с особой энергией готовится к эфиру шоу.
"У нас финишная прямая к мечте..." - отметила она.
Напомним, Квиткова не единственная, кто примет участие в спецвыпуске "Танці з зірками. Рух до життя". Проект покажут 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина.
На паркет также выйдут Руслана Данилкина, Василий Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталья Островская, Никита Добрынин, Натали Солоник, KOLA, Павел Текучев, Наталка Денисенко и Григорий Решетник.
Среди танцовщиков зрители увидят Евгения Кота, Юлию Сахневич, Александра Прохорова, Павла Симакина, Анну Манжулу, Антона Нестерко, Анну Карелину, Яну Цибульскую, Макса Леонова, Виталия Загоруйко, Надин и Сергея Ефремова.
Поразит предновогодний выпуск проекта и обновленным составом жюри, в который вошли Дмитрий Дикусар, Екатерина Кухар, Наталья Могилевская и MONATIK.
