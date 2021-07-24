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Дар'я Білодід вийшла в 1/4 фіналу Олімпійських ігор

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Токіо, Субота 24 липня 2021 07:17
Дар'я Білодід вийшла в 1/4 фіналу Олімпійських ігор Фото: Дар'я Білодід (International Judo Federation)
Автор: РБК-Україна

Українка Дар'я Білодід вийшла в 1/4 фіналу Олімпійських ігор. В 1/8 фіналу змагань наша спортсменка здолала представницю Сербії Мію Ніколіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA.Football.

Для Дар'ї поєдинок склався не просто, оскільки українка отримала два попередження від рефері і не набирала очок по ходу. Однак за 15 секунд до завершення поєдинку Білодід виконала прийом "Вазарі", який і дав їй здобути перемогу.

Суперницею нашої дзюдоїстки в 1/4 фіналу стане португалка Коста.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

Також у день відкриття Олімпіади - 2020 зафіксували 19 нових випадків.

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