Дар'я Білодід вийшла в 1/4 фіналу Олімпійських ігор
Фото: Дар'я Білодід (International Judo Federation)
Українка Дар'я Білодід вийшла в 1/4 фіналу Олімпійських ігор. В 1/8 фіналу змагань наша спортсменка здолала представницю Сербії Мію Ніколіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA.Football.
Для Дар'ї поєдинок склався не просто, оскільки українка отримала два попередження від рефері і не набирала очок по ходу. Однак за 15 секунд до завершення поєдинку Білодід виконала прийом "Вазарі", який і дав їй здобути перемогу.
Суперницею нашої дзюдоїстки в 1/4 фіналу стане португалка Коста.