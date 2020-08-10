"Дарниця" запустила онлайн-екскурсії підприємством

Фото: завод "Дарниці" (РБК-Україна)

Екскурсії планується проводити раз на тиждень

Фармацевтична компанія "Дарниця" запустила інноваційний проект онлайн-екскурсій на виробництво з використанням платформи ZOOM.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії пояснюють, що "Дарниця" оновила формат екскурсійної програми, щоб відповідати вимогам часу. Завдяки проекту учасники зможуть в режимі реального часу побачити роботу найбільшого в Україні виробництва лікарських засобів і при цьому дотримуватися умов соціального дистанціювання, виключити будь-які ризики та витрату часу на поїздку.

"Ми почали регулярні екскурсії на наше виробництво минулої осені. За цей час "Дарницю" встигли відвідати понад 500 осіб і у нас була черга на екскурсії на півроку вперед. Тому, коли проект вимушено зупинився через введення карантину, ми відчули необхідність в спілкуванні з нашими гостями - учнями та студентами, лікарями й фармацевтами, і всіма, хто цікавиться тим, як виробляються ліки. В "Дарниці" сучасне високотехнологічне виробництво, автоматизовані процеси, ряд операцій виконують роботи. Це варто того, щоб один раз побачити та пишатися українською фармацевтикою", - підкреслив гендиректор компанії Андрій Обрізан.

Під час онлайн-екскурсії по "Дарниці" можна буде також побачити, як відбувається запаювання ампул і контроль їх герметичності. Екскурсовод розповість про особливості виробництва, покаже спеціальні зони - "чисті приміщення" і пояснить, яка вода може використовуватися для виготовлення медичних засобів.

Учасники зможуть задавати екскурсоводу питання в чаті й спостерігати виробничі процеси, які були недоступні під час оффлайн-екскурсії через санітарні обмеження, які накладають особливості фармацевтичного виробництва.

"Щоб отримати посилання на онлайн-стрім по "Дарниці", необхідно зареєструватися на сайті. У відповідь на реєстрацію користувач отримає підтвердження і посилання на трансляцію. У певний час досить приєднатися до прямої трансляції і дивитися на процес створення ліків онлайн з будь-якої точки світу", - повідомляють в прес-службі.

Екскурсії планується проводити раз на тиждень. На відміну від офлайнової практики, новий формат не має обмежень за віком учасників та чисельності групи.

Нагадаємо, у вересні 2019 року фармацевтична компанія "Дарниця" провела ребрендинг і заявила про початок процесу масштабної трансформації - зокрема, курсі на діджіталізацію всіх бізнес-процесів і на створення міжнародного бренду.

Крім того, компанія успішно провела міграцію своєї ERP-системи в хмару Microsoft Azure, завдяки чому змогла зберегти ефективність бізнес-процесів в умовах карантину, про що повідомили в Microsoft.

На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Портфоліо компанії складається з 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця" є сім'я Загорій.