"Дарница" запустила онлайн-экскурсии по предприятию

Фото: завод "Дарницы" (РБК-Украина)

Экскурсии планируется проводить раз в неделю

Фармацевтическая компания "Дарница" запустила инновационный проект онлайн-экскурсий на производство с использованием платформы ZOOM.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании объясняют, что "Дарница" обновила формат экскурсионной программы, чтобы соответствовать требованиям времени. Благодаря проекту участники смогут в режиме реального времени увидеть работу крупнейшего в Украине производства лекарственных средств и при этом соблюдать условия социального дистанцирования, исключить любые риски и трату времени на поездку.

"Мы начали регулярные экскурсии на наше производство прошлой осенью. За это время "Дарницу" успели посетить более 500 человек и у нас была очередь на экскурсии на полгода вперед. Поэтому, когда проект вынужденно остановился из-за введения карантина, мы почувствовали необходимость в общении с нашими гостями - учениками и студентами, врачами и фармацевтами, и всеми, кто интересуется тем, как производятся лекарства. В "Дарнице" современное высокотехнологичное производство, автоматизированные процессы, ряд операций выполняют роботы. Это стоит того, чтобы один раз увидеть и гордиться украинской фармацевтикой", - подчеркнул гендиректор компании Андрей Обризан.

Во время онлайн-экскурсии по "Дарнице" можно будет также увидеть, как происходит запайка ампул и контроль их герметичности. Экскурсовод расскажет об особенностях производства, покажет специальные зоны - "чистые помещения" и объяснит, какая вода может использоваться для изготовления медицинских средств.

Участники смогут задавать экскурсоводу вопросы в чате и наблюдать производственные процессы, которые были недоступны во время оффлайн-экскурсии из-за санитарных ограничений, которые накладывают особенности фармацевтического производства.

"Чтобы получить ссылку на онлайн-стрим по "Дарнице", необходимо зарегистрироваться на сайте. В ответ на регистрацию пользователь получит подтверждение и ссылку на трансляцию. В определенное время достаточно присоединиться к прямому включению и смотреть на процесс создания лекарств онлайн из любой точки мира", - сообщают в пресс-службе.

Экскурсии планируется проводить раз в неделю. В отличие от офлайновой практики, новый формат не имеет ограничений по возрасту участников и численности группы.

Напомним, в сентябре 2019 года фармацевтическая компания "Дарница" провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации — в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.

Кроме того, компания успешно провела миграцию своей ERP-системы в облако Microsoft Azure, благодаря чему смогла сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина, о чем сообщили в Microsoft.

На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Портфолио компании состоит из 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициарами фармацевтической компании "Дарница" является семья Загорий.