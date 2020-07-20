"Дарниця" провела міграцію ERP-системи в хмару Microsoft Azure

Фото: Дмитро Шимків (прес-служба)

Реалізація проекту допомогла компанії зберегти ефективність бізнес-процесів в умовах карантину

Фармацевтична компанія "Дарниця" успішно провела міграцію своєї ERP-системи в хмару Microsoft Azure, завдяки чому змогла зберегти ефективність бізнес-процесів в умовах карантину.

Про це повідомив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, практик міграції систем ERP в хмарні сервери в світі дуже мало. Причина, на думку голови ради директорів Darnitsa Group в тому, що більшість компаній побоюються кардинальних змін і трансформації всіх процесів на підприємстві.

ERP - це програмний пакет, який використовується для мобільного і безпечного управління практично всіма процесами компанії, від фінансової звітності та документообігу до контролю операційної діяльності.

Крім того, ERP дозволяє полегшити й прискорити процес аналізу і збору даних, а також автоматизувати всі бізнес-процеси і гнучко їх масштабувати.

"Торік ми провели міграцію ERP-системи "Дарниці" в хмару Microsoft Azure і завдяки цьому сьогодні, в умовах new reality, ми можемо працювати більш ефективно і надійно. Це цінний досвід, яким ми спільно з Microsoft ділимося зараз, коли це особливо потрібно бізнесу. Річ у тому, що практик міграції ERP-системи в клауд дуже мало у світі. І причина навіть не в складності реалізації. Насправді багато компаній просто бояться кардинально міняти свої процеси, підходи і тим більше - трансформувати систему мислення в команді. Але інновації стоять зусиль", - пояснив Шимків.

Нагадаємо, раніше Дмитро Шимків заявляв, що робота "Дарниці" в карантинному режимі здійснювалася без серйозних змін завдяки своєчасному системного інвестування в діджитал. Компанія, за його словами, впровадила гібридну ІТ-інфраструктуру, активно використовує хмарні технології, зокрема, хмарне рішення для операційної роботи співробітників Microsoft Office 365, електронний документообіг на базі SAP/Open Text. Завдяки цим інноваціям третину персоналу в активну фазу карантину ефективно працювала у віддаленому режимі.

У квітні через пандемії коронавірусу "Дарниця" змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними та жарознижувальними засобами.

На початку червня компанія запустила виготовлення нового антисептичного засобу за рецептурою, що відповідає рекомендаціям ВООЗ.

Як відомо, у вересні 2019 року компанія провела ребрендинг і заявила про початок процесу масштабної трансформації - зокрема, курсі на діджиталізацію всіх бізнес-процесів і створення міжнародного бренду.