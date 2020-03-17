"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають київській лікарні апарати вентиляції легенів

Фото: фармацевтична компанія "Дарниця" (прес-служба)

За словами Шимківа, кожен апарат ШВЛ в медичних установах - це врятовані життя

Фармацевтична компанія "Дарниця" та благодійний фонд Zagoriy Foundation передають три апарати штучної вентиляції легенів Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як відзначають в прес-службі, пандемія коронавірусу COVID-19 швидко поширюється по Європі, і країни стикаються з тим, що значна кількість пацієнтів потребує реанімації, а медичні установи не завжди укомплектовані достатньою кількістю апаратів штучної вентиляції легенів.

Обладнання Vela виробництва компанії Viasys (США) призначено для забезпечення штучної вентиляції легень хворим, які перебувають у важкому і критичному стані.

"Ми взяли до уваги досвід інших країн у боротьбі з епідемією і діємо на випередження. Новий вірус COVID-19 призводить до швидкого переповнення реанімацій і лікарень в країнах, де фіксується пік епідемії. За таких умов кожен апарат штучної вентиляції легенів у медичних установах України - це врятовані життя", - зазначив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Своєю чергою, директор фонду Zagoriy Foundation Євгена Мазуренка додала, що апарати для забезпечення штучної вентиляції легень допоможуть лікарям рятувати життя.

"Незалежно від своєї стратегії благодійні фонди повинні реагувати на запити, з якими стикається світ. Протистояння епідемії COVID-19 поки - актуальний запит", - сказала Мазуренко.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" у 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів.

Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії у 2016-2018 роках щорічно зростає в середньому на 18,6%. Чистий прибуток в цьому ж періоді зростала в середньому на 15,7% в рік. Бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця" є члени сім'ї Загорій.

Zagoriy Foundation - сімейний благодійний фонд, заснований у 2015 році Глібом, Катериною і Володимиром Загорій для системної реалізації благодійних проектів. Пріоритети Фонду - розвиток культури благодійності, а також сприяння утвердженню культури меценатства і філантропії в Україні.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, фармацевтична компанія "Дарниця" завершила 8 клінічних досліджень нових лікарських засобів, у тому числі чотири - з доведення біоеквівалентності.