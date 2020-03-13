"Дарниця" завершила 8 клінічних досліджень нових препаратів

Фото: фармацевтична компанія "Дарниця" (прес-служба)

Для проведення досліджень "Дарниця" залучила одну з провідних біоаналітичних лабораторій ЄС

Фармацевтична компанія "Дарниця" у 2019 році завершила 8 клінічних досліджень нових лікарських засобів, у тому числі чотири - з доведення біоеквівалентності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в компанії, для проведення досліджень з біоеквівалентності "Дарниця" залучила одну з провідних біоаналітичних лабораторій Європейського Союзу, а клінічну частину досліджень проводила в Україні.

Клінічні дослідження - це підтвердження ефективності та безпеки нових лікарських засобів. Вони є невід'ємним етапом розробки препаратів, який передує його реєстрації та широкого медичного застосування.

За даними Державного експертного центру МОЗ України, станом на 10 березня 2020 року в Україні розпочато 487 клінічних випробувань. Основні напрями, за якими ведуться дослідження, онкологія, гастроентерологія, неврологія, ревматологія, ендокринологія.

У "Дарниці" також нагадали, що результати дослідження біоеквівалентності лікарського засобу "Тіара Тріо" для лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією були представлені на 28-му Європейському конгресі з артеріальної гіпертензії та профілактики серцево-судинних захворювань. Всього у 2019 році Дарниця представила 9 нових брендів в кардіологічному, неврологічному та інших терапевтичних класах. Зараз на різних стадіях проектів по розробці знаходяться 62 нових лікарських засоби.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" - сім'я Загорій.

У 2019 році "Дарниця" провела ребрендинг і оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни показують нові стратегічні цілі компанії, серед яких - діджіталізація, лідерство в складних генеричних препаратів та створення міжнародного фармацевтичного бренду.

Як раніше писало РБК-Украина, "Дарниця" продовжує захищати свої права в суді проти компанії "Здоров'я" щодо торгової марки "Цитрамон-Здоров'я".