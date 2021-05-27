"Дарниця" впроваджує систему цифрового управління персоналом SMART HCM

Фармацевтична компанія "Дарниця" розробляє проект впровадження системи SMART HCM для ефективного управління персоналом. Як повідомляє прес-служба компанії, система функціонує на базі рішення Microsoft Dynamics 365 і технологій штучного інтелекту для автоматизації процесів рекрутингу, адаптації, навчання та оцінки працівників.

За словами директора з управління персоналом «Дарниці» Олени Соколової, обране рішення збільшить ефективність HR-процесів і залучення персоналу та скоротить витрати часу на оцінку і навчання співробітників.

"Цифрові технології допомагають нам будувати правильні комунікації зі співробітниками, ефективно протистояти новим викликам і забезпечувати подальше зростання “Дарниці”. Диджиталізація процесу управління персоналом дозволяє не лише посилити ефективність команди, а й забезпечити індивідуальну увагу та турботу про кожного співробітника", - зазначила Соколова.

Вона також додала, що власний цифровий асистент, якого отримують нові співробітники, у півтора рази скоротить період їх адаптації і зробить більш комфортною інтеграцію у корпоративне середовище.

Загалом, за словами директора з управління персоналом "Дарниці", SMART HCM охоплює підбір і взаємодію з працівниками, управління подіями, електронне навчання, розвиток навичок та компетенцій, гейміфікацію робочих процесів і оцінку. Система має зручний інтерфейс і забезпечує широкий набір каналів взаємодії, зокрема, веб-портал та чат-боти, а також відкриває доступ користувачам до бази знань, і, завдяки інтеграції з ERP системою SAP, дозволяє здійснювати розсилки та акумулювати у персональному кабінеті всю необхідну інформацію.

"Диджиталізація HR-функції є продовженням обраної стратегії перетворення "Дарниці" на 100% цифрову компанію", - додала Соколова.