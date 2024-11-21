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Датская компания будет учить бойцов ВСУ полетам на ASTERO ISR: что известно о дроне

Четверг 21 ноября 2024 17:30
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Датская компания будет учить бойцов ВСУ полетам на ASTERO ISR: что известно о дроне Фото: датская компания будет учить бойцов ВСУ полетов на ASTERO ISR (nordic-wing com)
Автор: Наталья Кава

Датский производитель дронов ASTERO ISR будет обучать украинских военных полетов на нем. Это разведывательный беспилотник дальнего радиуса действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу школы аэроразведки "Довжик".

"У нас есть первый зарубежный партнер! Мы запустили коллаборацию с датским производителем беспилотных систем Nordic Wing", - сказано в сообщении.

Известно, что украинские военные будут обучать пользоваться комплексом ASTERO ISR. Эти дроны уже используют украинские военные.

Что известно о ASTERO ISR

Производители комплекса заявляют, что максимальная продолжительность полета дрона – около 4 часов. Он оборудован системой противодействия враждебному воздействию РЭБ. Дрон может летать в условиях отсутствия сигнала GPS и совершает посадку методом глубокого заваливания (deep stall).

Также стоит заметить, что ASTERO ISR поставляется с двумя вариантами камеры – для дневного наблюдения: с возможностью 80-кратного увеличения изображения. Но с камерой ночного видения – NightHawk2-UZ, вращение 360 градусов вокруг своей оси.

Силы беспилотных систем ВСУ

Летом президент Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине. Возглавил новый род войск полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина .

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что военные провели тестирование новых технологий для фронта, а испытания удачно прошли сразу три самых ожидаемых разработок.

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