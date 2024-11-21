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Данська компанія вчитиме бійців ЗСУ польотів на ASTERO ISR: що відомо про розвідувальний дрон

Четвер 21 листопада 2024 17:30
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Данська компанія вчитиме бійців ЗСУ польотів на ASTERO ISR: що відомо про розвідувальний дрон Фото: данська компанія вчитиме бійців ЗСУ польотів на ASTERO ISR (nordic-wing com)
Автор: Наталія Кава

Данський виробник дронів ASTERO ISR навчатиме українських військових польотів на ньому. Це розвідувальний безпілотник дальнього радіуса дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку школи аеророзвідки "Довжик".

"Маємо першого закордонного партнера! Ми запустили колаборацію з данським виробником безпілотних систем Nordic Wing", - сказано у повідомленні.

Відомо, що українських військових навчатимуть користуватись комплексом ASTERO ISR. Ці дрони вже застосовують українські військові.

Що відомо про ASTERO ISR

Виробники комплексу заявляють, що максимальна тривалість польоту дрону - близько 4 годин. Він обладнаний системою протидії впливу ворожого РЕБ. Дрон може літати в умовах відсутності сигналу GPS та здійснює посадку методом глибокого завалювання (deep stall).

Також варто зауважити, що ASTERO ISR постачаються із двома варіантами камери - для денного спостереження: з можливістю 80-кратного збільшення зображення. Та з камерою нічного бачення - NightHawk2-UZ, обертання 360 градусів навколо своєї осі.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Влітку президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні. Очолив новий рід військ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що військові провели тестування нових технологій для фронту, а випробування вдало пройшли відразу три найочікуваніші розробки.

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