Французская компания Danone намерена продать российские предприятия, - FT

Французская компания Danone планирует продать свой российский бизнес. Покупателем может стать один из членов кремлевского руководства, который связан с племянником чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Источники издания сообщили, что группа по производству молочных продуктов хочет продать ребрендинг Life & Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.

Мингазов был назначен в совет директоров Life & Nutrition летом прошлого года, вскоре после того, как Кремль передал контроль над бизнесом Якубу Закриеву, 33-летнему племяннику Кадырова, в качестве ответной меры на западные санкции, введенные в ответ на нападение на Украину.

В письме, направленном министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, Айрат Мухамадеев, директор вновь созданной компании, принадлежащей "Вамин Татарстан", сообщил, что компания согласилась заплатить 191,5 млн долларов за контроль над российским бизнесом Danone.

Два человека, знакомых с ситуацией, подтвердили, что французская группа рассматривает возможность продажи Vamin.

С момента изъятия активов, Danone списала более 700 млн евро, а также дополнительно обесценила 500 млн евро в июле прошлого года в связи с падением курса рубля.

В то время как другие западные компании ушли из России после полномасштабного вторжения в Украину два года назад, Danone первоначально заявила, что планирует остаться в стране. Но в октябре 2022 года она изменила курс, объявив, что будет искать покупателя в рамках сделки, которая может привести к списанию до 1 млрд евро.

Danone в России

Французская компания заявила о прекращении инвестиционных проектов в России еще 6 марта 2022 года. В октябре Danone объявила об уходе с рынка РФ, бизнес должны были передать другому владельцу.

В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

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