Danone виходить з ринку Росії
Danone завершила продаж своїх активів та виходить з російського ринку. Дане рішення було прийнято компанією на третій рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Danone.
Компанія Danon завершила продаж своїх активів та згортає діяльність у Росії, на яку припадало близько 5% світових продажів компанії. Зауважимо, що в Росії компанія працювала понад 30 років.
"Danone сьогодні оголосив, що завершив продаж своєї діяльності EDP в Росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в прес-релізі від 22 березня", - йдеться на сайті компанії.
Нагадаємо, що французька компанія заявила про припинення інвестиційних проектів у Росії ще 6 березня 2022 року.
Тим часом про плани щодо виходу Danon з російського ринку ЗМІ повідомляли ще в лютому цього року.
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