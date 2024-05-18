Danone виходить з ринку Росії

Компанія Danon завершила продаж своїх активів та згортає діяльність у Росії, на яку припадало близько 5% світових продажів компанії. Зауважимо, що в Росії компанія працювала понад 30 років.

"Danone сьогодні оголосив, що завершив продаж своєї діяльності EDP в Росії компанії Vamin R LLC після отримання необхідних дозволів російських регуляторів, як було оголошено в прес-релізі від 22 березня", - йдеться на сайті компанії.