Немає даних, що Білорусь планує надсилати свої війська для допомоги російським окупантам, - Пентагон

"Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить необхідність послати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх сил в Україні", - заявив спікер Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Путін почав зосереджувати Бойові потужності навколо України ще восени 2021 року. Тому він може залучити 150 тисяч солдатів та понад 120 батальйонно-тактичних груп.

При цьому більшість з цих сил вже знаходяться на території України. Вони втратили темп наступу, але це означає, що у російських військ більше немає сил для наступу.

"Українці також відновили свої сили і готові до запеклої боротьби", - підкреслив Джон Кірбі.