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Элитная теннисистка досрочно покинула турнир с наложением швов: что произошло

Гвадалахара, Вторник 19 сентября 2023 12:19
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Элитная теннисистка досрочно покинула турнир с наложением швов: что произошло Фото: Беатрис Хаддад Майя не сможет выйти на корт в Мексике (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя вынуждена была покинуть престижный турнир в мексиканской Гвадалахаре в результате бытовой травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

27-летняя латиноамериканка снялась с соревнований после досадного инцидента в местном отеле. Она травмировала руки в номере заведения гостеприимства.

"Когда я выходила из душа, то дверь просто треснула, и я получила несколько порезов. Мне пришлось лечь в больницу здесь, в Гвадалахаре, чтобы наложить швы (в частности, на обе руки), поэтому, к сожалению, я не смогу сыграть в Мексике – этом особом месте для нас, теннисистов", – написала Хаддад Майя.

Восемнадцатая ракетка мира призналась, что дела могли быть и похуже. Тем не менее, в целом бразильянка отделалась испугом. Она решила взять небольшую паузу, чтобы восстановиться и продолжить сезон-2023.

Вместо Хаддад Майи место в основной сетке соревнований в Гвадалахаре получила американка Сакия Викери. Лаки-лузер уже успела на отказе пройти соотечественницу Коллинс. Следующая соперница – еще одна представительница США Доулхайд.

К слову, ранее Костюк в трех сетах обыграла Фанг на старте Guadalajara Open.

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