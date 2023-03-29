Байден полностью доверяет расследованию трех стран по Nord Stream, - Кирби

Президент США Джо Байден доверяет расследованию Швеции, Дании и Германии по взрывам на газопроводах Nord Stream.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В настоящее время продолжаются три независимых односторонних расследования, их ведут следственные органы трех европейских стран - Швеции, Дании и Германии", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что у Байдена "полная уверенность, что эти расследования будут проведены максимально тщательно".