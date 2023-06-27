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В Дании сообщили, сколько украинских пилотов смогут одновременно обучать на F-16

Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов на F-16. Также планируется обучать до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Дании, которое приводит Reuters.

Международная программа обучения украинских пилотов на истребителях F-16 все еще разрабатывается западными странами. Продолжительность такого курса может варьироваться в зависимости от предварительной подготовки пилотов и языковых навыков.

Дания и Нидерланды возглавляют усилия международной коалиции по обучению пилотов и вспомогательного персонала, обслуживанию самолетов и, в конце концов, поставке F-16 Украине.

"Диалог и планирование этого все еще продолжаются, поэтому окончательного плана пока нет", - сообщили в Минобороны Дании.

Как именно Дания планирует учить украинских пилотов

Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов, а также до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания.

Что касается сроков, то Министерство обороны Дании не может сказать, сколько времени потребуется, чтобы закончить обучение.

"Это зависит от их боевого опыта и языковых навыков", - добавили напоследок.

F-16 для Украины

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности F-16.

Коалицию возглавили Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях проводить обучение украинских пилотов. Эти страны имеют специальные авиационные симуляторы.

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, чтообучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в июле.

При этом ранее Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

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