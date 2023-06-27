У Данії повідомили, скільки українських пілотів зможуть одночасно навчати на F-16

Міжнародна програма навчання українських пілотів на винищувачах F-16 все ще розробляється західними країнами. Тривалість такого курсу може варіюватися залежно від попередньої підготовки пілотів і мовних навичок.

Данія і Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з навчання пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 Україні.

"Діалог і планування цього все ще тривають, тому остаточного плану поки що немає", - повідомили у Міноборони Данії.

Як саме Данія планує навчати українських пілотів

Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів, а також до 40 солдатів для підготовки та технічного обслуговування.

Щодо термінів, то Міністерство оборони Данії не може сказати, скільки часу буде потрібно, щоб закінчити навчання.

"Це залежить від їхнього бойового досвіду та мовних навичок", - додали наостанок.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Коаліцію очолили Нідерланди та Данія, які заявили про наміри проводити навчання українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що навчання українських пілотів на літаках F-16 почнуться у липні.

При цьому раніше Резніков заявляв, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.