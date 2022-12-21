Россия усиливает военное присутствие в Арктике, - CNN

Россия продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики, несмотря на значительные потери в войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Такие выводы были сделаны после просмотра спутниковых снимков, полученных CNN от компании Maxar Technologies, где показан целый ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, усовершенствованных за последний год.

"Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе располагается значительная часть современного ядерного оружия и подлодок", - пишет издание.

CNN напомнило, что Арктика жизненно важна для России еще и потому, что ее тающие все быстрее льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу, формируя гораздо более короткий путь вдоль российского побережья.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил CNN, что недавняя напряженность заставила альянс "удвоить свое присутствие на севере" в ответ.

"Кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Следовательно, стратегическая важность этих районов не изменилась из-за войны в Украине. Поэтому мы видим, что Россия вновь открывает старые советские базы, военные объекты", - прокомментировал Столтенберг.

В то же время, война в Украине усилила присутствие НАТО в регионе. Как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств станут членами НАТО. Однако, по словам генсекретаря блока, страны НАТО все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии. Пока российская энергетика находится под санкциями, однако норвежский природный газ составляет более 20% поставок в Европу, согласно некоторым аналитическим данным.

"После диверсии в Балтийском море мы удвоили наше присутствие с кораблями, подлодками, морскими патрульными самолетами в Балтийском и Северном морях, частично для мониторинга, для лучшей ситуационной осведомленности, но также для того, чтобы послать месседж России о сдерживании и готовности защитить эту критическую инфраструктуру", - констатировал Столтенберг.