Россия усиливает военное присутствие в Арктике, - CNN
Россия продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики, несмотря на значительные потери в войне с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Такие выводы были сделаны после просмотра спутниковых снимков, полученных CNN от компании Maxar Technologies, где показан целый ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, усовершенствованных за последний год.
"Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе располагается значительная часть современного ядерного оружия и подлодок", - пишет издание.
CNN напомнило, что Арктика жизненно важна для России еще и потому, что ее тающие все быстрее льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу, формируя гораздо более короткий путь вдоль российского побережья.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил CNN, что недавняя напряженность заставила альянс "удвоить свое присутствие на севере" в ответ.
"Кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Следовательно, стратегическая важность этих районов не изменилась из-за войны в Украине. Поэтому мы видим, что Россия вновь открывает старые советские базы, военные объекты", - прокомментировал Столтенберг.
В то же время, война в Украине усилила присутствие НАТО в регионе. Как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств станут членами НАТО. Однако, по словам генсекретаря блока, страны НАТО все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии. Пока российская энергетика находится под санкциями, однако норвежский природный газ составляет более 20% поставок в Европу, согласно некоторым аналитическим данным.
"После диверсии в Балтийском море мы удвоили наше присутствие с кораблями, подлодками, морскими патрульными самолетами в Балтийском и Северном морях, частично для мониторинга, для лучшей ситуационной осведомленности, но также для того, чтобы послать месседж России о сдерживании и готовности защитить эту критическую инфраструктуру", - констатировал Столтенберг.
В ноябре РБК-Украина сообщало, что Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности с самолета C-130 на парашюте. Операция была направлена на демонстрацию военных возможностей, чтобы умерить российскую агрессию.
Ранее мы писали, что после агрессии России в Украине США начали осознавать важность укрепления своих позиций на севере. И уже в конце лета генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможности РФ в Арктике являются стратегической проблемой.
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