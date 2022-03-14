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Війна Росії проти України поширилася аж до Арктики

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Лондон, Понеділок 14 березня 2022 03:24
Війна Росії проти України поширилася аж до Арктики Фото: війна в Україні докотилася до Арктики (Pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Наслідки війни Росії проти України торкнулися Арктики. Вчені змушені зупинити життєво важливі дослідження щодо викиду вуглецю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Як тільки Росія напала на Україну, глобальний Консорціум дослідників вічної мерзлоти був готовий приступити до багаторічного моніторингу всієї Арктики. Дослідження повинно було дозволити отримати важливі дані про те, як Регіон нагрівається.

Однак міжнародне обурення і фінансові санкції з приводу неспровокованого вторгнення Росії в Україну поклали край будь-якій науковій співпраці з російськими дослідниками. І хоча вчені-кліматологи згодні з тим, що обмеження необхідні, вони скаржаться на втрачену можливість для життєво важливих досліджень в регіоні - на частку РФ припадає половина арктичної суші.

"Принаймні, половина нашої роботи була б в Росії, а зараз ми взагалі не можемо займатися там наукою", - сказала Сью Наталі, директор арктичної програми Центру кліматичних досліджень Вудвелла в Массачусетсі.

Експерти побоюються, що в міру розвитку конфлікту в Україні, підрив політичного співробітництва між арктичними країнами може призвести до того, що шкідлива для навколишнього середовища діяльність Росії в регіоні залишиться безконтрольною, що ще більше посилить наслідки зміни клімату.

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Арктика Війна Росії проти України Зміна клімату
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