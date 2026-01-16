Дания пригласила США к участию в военных учениях в Гренландии

Руководитель Арктического командования Дании, пригласил США присоединиться к военным учениям в Гренландии. Решение американской стороны пока ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Арктическое командование возглавляет деятельность Вооруженных сил в Гренландии и на Фарерских островах, а также вокруг них.
В пятницу, 16 января, генерал-майор Серен Андерсен официально пригласил Соединенные Штаты принять участие в запланированных военных учениях на острове.
По его словам, учения должны состояться позже в этом году, а сейчас ожидается подтверждение от США.
Несколько стран НАТО уже направили свой военный персонал в Гренландию для участия в датских учениях "Операция "Арктическая выносливость".
США уже имеют около 150 военных на базе Питуффик (бывшая база Туле), согласно оборонному соглашению 1951 года, которое гарантирует американцам свободный доступ к территории Гренландии.
Генерал-майор также отметил, что вблизи Гренландии пока не наблюдается российских или китайских кораблей, а нападение одной страны НАТО на другую он считает маловероятным.
Напомним, что Европа выражает обеспокоенность последними заявлениями президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и ее стратегической значимости для Америки. Чиновники ЕС рассматривают несколько вариантов защиты крупнейшего острова мира от потенциальных шагов Вашингтона.
На фоне этих заявлений союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороноспособности.
Дональд Трамп вновь подчеркнул необходимость взять Гренландию под контроль США для размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол", предупредив, что без оперативных действий НАТО остров может оказаться под угрозой захвата со стороны России или Китая.
Кроме того, президент США не исключает введения тарифов против стран, которые будут выступать против его планов по Гренландии.
США планируют регулярно проводить переговоры с Данией и Гренландией. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, стороны договорились создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься техническими аспектами возможных договоренностей и продолжит консультации по четкому графику встреч.