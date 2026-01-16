Дания пригласила США к участию в военных учениях в Гренландии

Арктическое командование возглавляет деятельность Вооруженных сил в Гренландии и на Фарерских островах, а также вокруг них.

В пятницу, 16 января, генерал-майор Серен Андерсен официально пригласил Соединенные Штаты принять участие в запланированных военных учениях на острове.

По его словам, учения должны состояться позже в этом году, а сейчас ожидается подтверждение от США.

Несколько стран НАТО уже направили свой военный персонал в Гренландию для участия в датских учениях "Операция "Арктическая выносливость".

США уже имеют около 150 военных на базе Питуффик (бывшая база Туле), согласно оборонному соглашению 1951 года, которое гарантирует американцам свободный доступ к территории Гренландии.

Генерал-майор также отметил, что вблизи Гренландии пока не наблюдается российских или китайских кораблей, а нападение одной страны НАТО на другую он считает маловероятным.