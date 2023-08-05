RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания, вслед за Швецией, ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана

Фото: Дания усиливает меры безопасности из-за возможных последствий акций по сожжению Корана (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Контроль на границах Дании с Германией и Швецией усилят из-за угроз, связанных с недавними демонстрациями в Копенгагене, где протестующие сжигали Коран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Соответствующее решение было принято по рекомендации Службы разведки национальной полиции (PET). Мероприятие вступает в силу в пятницу, 4 августа и будет действовать не менее 10 августа.

"PET сообщила, что последние сожжения Корана повлияли на текущий уровень угрозы. Основываясь на постоянных изменениях уровня угрозы, власти сегодня пришли к выводу, что сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы противостоять конкретным и текущим угрозам, с которыми сталкивается Дания", - сообщили в Минюсте Дании.

Особенностью усиленного контроля станет большая частота выборочных проверок на границах.

Накануне, из-за возможных последствий, связанных с акциями, где сжигали священную мусульманскую книгу, шведская полиция объявила о проведении спецмеров национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска террористических актов.

Также, правительство Швеции усилило внутреннюю безопасность и пограничный контроль, предоставив полиции более широкие полномочия останавливать и обыскивать людей.

Реакция властей на сожжение Корана в Дании и Швеции

В последние недели в Дании и Швеции состоялось несколько акций протеста, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова. Однако правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияШвецияСлужба безопасности Украины