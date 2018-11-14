Україна, Грузія та Молдова домовились спільно вирішувати територіальні проблеми

Фото: брифінг після зустрічі представників трьох країн (скріншот з відео)

Сторони домовились про спільне вирішування проблем, які пов’язані з відновленням територіальної цілісності

Віце-прем’єр Молдови з реінтеграції Крістіна Лєснік повідомила, що представники України, Грузії та Молдови на консультаціях у Кишиневі домовились про спільне вирішування проблем, що пов’язані з відновленням територіальної цілісності трьох країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром з питань тимчасово окупованих територій України та міністром рівноправності Грузії Лєснік повідомила, що сторони поділились досвідом у вирішенні подібних проблем, з якими довелось боротись країнам.

"Також обговорили і виклики, що постають перед нашими країнами і на які ми маємо відповідати. Ми чудово усвідомлюємо, що ці виклики - вже не внутрішня, національна проблема, - це регіональні і навіть міжнародні проблеми, які необхідно вирішувати", - повідомила Лєснік.

Вона також розповіла, що три країни домовились продовжити обговорення за напрямами прав людини, проблем безпеки й оборони і обмін думками та експертизами.

"Цю проблематику мають обговорювати в майбутньому на цій платформі. Ми домовилися встановити механізми для інституціоналізації цієї тристоронньої платформи, щоб обмінятися досвідом і розробити нові підходи для вирішення проблем, з якими стикаються наші країни", - додала представник Молдови.

Нагадаємо, постійна рада ОБСЄ засудила "вибори" на окупованому Донбасі. На засіданні у Відні проведення "виборів" засудили представники країн ЄС, а також Канади, США, Туреччини, Норвегії, Швейцарії, Грузії, Азербайджану і Молдови.