ua en ru
Вт, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переговоры о вступлении Украины в ЕС по существу начнутся в 2025 году, - FT

Вторник 25 июня 2024 11:23
UA EN RU
Переговоры о вступлении Украины в ЕС по существу начнутся в 2025 году, - FT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Хоть начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз начнется 25 июня, основной этап работы по этому вопросу состоится не раньше 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Официальные лица ЕС ожидают, что переговоры по существу начнутся во время председательства Польши в блоке, которое начнется 1 января", - говорится в материале.

В частности, это связано с нынешним председательством Венгрии в ЕС, которая может усложнить пути членства Украины. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже затянул принятие нескольких решений, связанных с Украиной, в том числе о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Однако в конце концов он сдался, заявив, что у Будапешта будет еще много возможностей наложить вето на этот процесс в дальнейшем.

Вступление Украины в ЕС

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России - 28 февраля 2022 года.

В 2022 году Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и это произошло 23 июня. Украина получила статус кандидата на фоне войны, что сделало этот шаг историческим.

Кандидатство Украины означает, что страна запустила формальный процесс переговоров о присоединении к ЕС. Ожидается, что эти переговоры займут много времени и будут сложными. Для того чтобы Украина могла стать полноправным членом ЕС, ей необходимо выполнить некоторые условия.

Украина на пути к членству в ЕС достигла значительного прогресса и в декабре 2023 года получила "зеленый свет" от Евросоюза для официального начала переговоров. Несмотря на это, Киев активно продолжает готовиться к вступлению и усердно выполняет "домашнюю работу".

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Украине придется полностью привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие
Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины