Переговоры о вступлении Украины в ЕС по существу начнутся в 2025 году, - FT
Хоть начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз начнется 25 июня, основной этап работы по этому вопросу состоится не раньше 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Официальные лица ЕС ожидают, что переговоры по существу начнутся во время председательства Польши в блоке, которое начнется 1 января", - говорится в материале.
В частности, это связано с нынешним председательством Венгрии в ЕС, которая может усложнить пути членства Украины. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже затянул принятие нескольких решений, связанных с Украиной, в том числе о начале переговоров о вступлении в ЕС.
Однако в конце концов он сдался, заявив, что у Будапешта будет еще много возможностей наложить вето на этот процесс в дальнейшем.
Вступление Украины в ЕС
Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России - 28 февраля 2022 года.
В 2022 году Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и это произошло 23 июня. Украина получила статус кандидата на фоне войны, что сделало этот шаг историческим.
Кандидатство Украины означает, что страна запустила формальный процесс переговоров о присоединении к ЕС. Ожидается, что эти переговоры займут много времени и будут сложными. Для того чтобы Украина могла стать полноправным членом ЕС, ей необходимо выполнить некоторые условия.
Украина на пути к членству в ЕС достигла значительного прогресса и в декабре 2023 года получила "зеленый свет" от Евросоюза для официального начала переговоров. Несмотря на это, Киев активно продолжает готовиться к вступлению и усердно выполняет "домашнюю работу".
Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Украине придется полностью привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС.
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