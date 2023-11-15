Дания выделила финансирование для фонда поддержки энергетики Украины

Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины 7 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор во время встречи с украинским коллегой Германом Галущенко рассказал, что Копенгаген будет продолжать помогать Украине в противостоянии российскому агрессору, в частности, на энергетическом фронте.
Отмечается, что из гарантированного взноса в 7 млн евро - 4 поступят в ближайшее время, а еще 3 страна-партнерша предоставит позже.
"Во время войны украинско-датское энергетическое партнерство сыграло важную роль для срочного ремонта и развития децентрализованного поколения", - рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Недавно Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму более 40 млн. долларов. Большая часть средств пойдет на восстановление и области.
В конце октября Копенгаген выделил пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.
Также Скандинавская страна сняла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5 для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.
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