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Дания выделила финансирование для фонда поддержки энергетики Украины

Фото: Дания предоставит средства для фонда поддержки энергетики Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Дания перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины 7 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огор во время встречи с украинским коллегой Германом Галущенко рассказал, что Копенгаген будет продолжать помогать Украине в противостоянии российскому агрессору, в частности, на энергетическом фронте.

Отмечается, что из гарантированного взноса в 7 млн евро - 4 поступят в ближайшее время, а еще 3 страна-партнерша предоставит позже.

"Во время войны украинско-датское энергетическое партнерство сыграло важную роль для срочного ремонта и развития децентрализованного поколения", - рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Помощь Украине от Дании

Недавно Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму более 40 млн. долларов. Большая часть средств пойдет на восстановление и области.

В конце октября Копенгаген выделил пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

Также Скандинавская страна сняла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5 для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.

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енергетикиДания