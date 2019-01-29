Данія збільшить військові витрати до 1,5% ВВП

У 2019 році планується збільшення на військові витрати 1,35% ВВП

Дания в 2023 году увеличит расходы на оборону до 1,5% от своего ВВП. Об этом заявил министр обороны страны НАТО Клаус Херт Фередериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, В 2019 году планируется увеличение на военные расходы 1,35% ВВП

Как сообщается, после начала российской агрессии против Украины члены НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году согласовали увеличение военных расходов до уровня 2% ВВП в течение десяти лет.

Напомним, девять из 29 стран-членов НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП.

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, если бы все члены НАТО достигли бы уровня военных трат в 2% ВВП, то тогда бы образовалось дополнительно около 100 млрд долларов, на которые можно было бы усилить безопасность североатлантических стран.

Ранее Столтенберг заявлял, что усилия Европейского союза по укреплению собственной обороны не должны наносить вред трансатлантическому сотрудничеству.

Кроме того, Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует размещать ядерное оружие в Европе. По словам Столтенберга, подписание Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Советским Союзом в 1987 году сократило общее количество ядерного оружия. Кроме того, договор запретил целую категорию оружия, специально предназначенную для Европы.