Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Про це йдеться в релізі Данської енергетичного агентства.

Повідомляється, що Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

"Дозвіл видається у відповідності з законом про континентальному шельфі та у відповідності з зобов'язаннями Данії щодо Конвенції ООН по морському праву. Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказати маршрут, за яким такі трубопроводи повинні бути прокладені", - йдеться в повідомленні.

Фото: погоджений маршрут "Північного потоку-2" (en-press.ens.dk)

Нагадаємо, в Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2". Зокрема, пропонується заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають якесь відношення до будівництва "Північного потоку-2".

До цього міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво "Північного потоку-2".