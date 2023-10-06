ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дания приобрела завод по производству боеприпасов из-за агрессии РФ

Пятница 06 октября 2023 21:10
UA EN RU
Дания приобрела завод по производству боеприпасов из-за агрессии РФ Фото: Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания сегодня, 6 октября, объявила о достижении соглашения о покупке государством завода по производству боеприпасов в Северной Ютландии.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Local.

Он добавил, что завод рассматривали для покупки с марта прошлого года как потенциального поставщика боеприпасов.

Поулсен не подтвердил, что боеприпасы, изготовленные на заводе, будут отправлены в Украину. Однако он отметил в заявлении для прессы, что российское вторжение в Украину поставило производство боеприпасов в Европе под серьезную нагрузку.

Цена, которую датское государство заплатит за завод, расположенный в городе Эллинг в северном муниципалитете Фредериксхавн, не разглашается.

"Всесторонняя критическая ситуация ясно дала мне понять необходимость восстановления производства боеприпасов в Дании", - сказал он.

Что этому предшествовало

В конце сентября сообщалось, что правительство Дании работает над выкупом земли под бывшим оружейным заводом. Боеприпасы крайне необходимы для Украины в краткосрочной перспективе.

Тогда Троэльс Лунд Поульсен хотел ускорить процесс и приложить усилия для выкупа земли, на которой ранее располагался завод по производству боеприпасов в Эллингу недалеко от Фредериксхавна.

Миллион боеприпасов Украины

В начале мая Совет Европейского союза принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн. снарядов.

Недавно президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен заявила, что Европейский союз выполнит свое обещание по поставке миллиона боеприпасов Украине до конца 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дания Война в Украине
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины