Дания хочет выкупить оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины

Правительство работает над выкупом земли под бывшим оружейным заводом. Боеприпасы крайне необходимы для Украины в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR .

Министр хочет ускорить процесс и приложить усилия для выкупа земли, на которой ранее располагался завод по производству боеприпасов в Эллингу недалеко от Фредериксхавна.

По словам министра обороны, он надеется получить разъяснения в течение месяца. После этого есть надежда, что фабрику снова будут использовать по назначению, для чего она и была построена.

"Если нам удастся создать модель, в которой Вооруженные силы смогут вмешаться и облегчить приобретение зданий и заставить частные компании производить продукцию, я верю, что в течение следующих нескольких лет мы сможем производить боеприпасы в Дании", - сказал министр обороны.

Что известно о заводе

Завод по производству боеприпасов берет свое начало в 1676 году, когда он был основан под названием Fyrværkerikompagniet в Копенгагене. Производство оружия и боеприпасов для датских военных осуществлялось по разным адресам, прежде чем оно было собрано в Эллинге в 1968 году.

Здесь производство осуществлялось под названием Ammunitionsarsenalet, местное название "Krudten", и на пике его работы насчитывалось до 200 сотрудников.

В 2008 году государство продало завод испанскому производителю боеприпасов Expal, который переименовал компанию в Denex. Компания преимущественно производила винтовочные боеприпасы, но старые боеприпасы также уничтожали на заводе.

Expal решила закрыть Denex в 2020 году после нескольких лет убытков. В то время на заводе работало 65 человек.

Производство боеприпасов в НАТО отстает от планов

На прошлой неделе министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что у НАТО недостаточно боеприпасов и что потребность в них огромна.

Троэльс Лунд Поульсен после встречи в формате "Рамштайн" заявил, что это очень большая проблема, которую необходимо решить.

"Я думаю надо сказать, что производство боеприпасов в краткосрочной перспективе имеют абсолютно решающее значение", - сказал министр.

Миллион боеприпасов Украины

В начале мая Совет Европейского союза принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн. снарядов.

Сегодня президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен заявила, что Европейский союз выполнит свое обещание по поставке миллиона боеприпасов Украине до конца 2023 года.