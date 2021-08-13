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Данія передчасно скасувала масковий режим у громадському транспорті

Автор: Марія Кучерявець

У Данії скасовують обов'язкове носіння масок у громадському транспорті. Хоча влада планувала ввести дане послаблення 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Зараз ми знаходимося в ситуації..коли велика частина населення вакцинована, і ми повертаємося до більш нормального повсякденного життя", - йдеться у повідомленні.

Так, мешканцям Данії від завтра дозволять не використовувати маски автобусах, поїздах, метро.

Але маски залишаться обов'язковими в літаках і в аеропортах країни, де діють правила міжнародних авіаперевезень.

Зазначено, що у країні послабили правила соціального дистанціювання.

За інформацією органів охорони здоров'я, у Данії щодня реєструється близько 1000 нових випадків інфікування коронавірусом, а більше ніж 60% населення пройшли повний курс вакцинації.

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