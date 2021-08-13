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Дания преждевременно отменила масочный режим в общественном транспорте

Автор: Мария Кучерявец

В Дании отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте. Хотя власти планировали ввести данное послабление 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сейчас мы находимся в ситуации..когда большая часть населения вакцинирована, и мы возвращаемся к более нормальной повседневной жизни", - говорится в сообщении.

Так, жителям Дании с завтрашнего дня разрешат не использовать маски автобусах, поездах, метро.

Но маски останутся обязательными в самолетах и в аэропортах страны, где действуют правила международных авиаперевозок.

Отмечено, что в стране ослабили правила социального дистанцирования.

По информации органов здравоохранения, в Дании ежедневно регистрируется около 1000 новых случаев инфицирования коронавирусом, а более 60% населения прошли полный курс вакцинации.

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