Данія передчасно скасувала масковий режим у громадському транспорті
У Данії скасовують обов'язкове носіння масок у громадському транспорті. Хоча влада планувала ввести дане послаблення 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Зараз ми знаходимося в ситуації..коли велика частина населення вакцинована, і ми повертаємося до більш нормального повсякденного життя", - йдеться у повідомленні.
Так, мешканцям Данії від завтра дозволять не використовувати маски автобусах, поїздах, метро.
Але маски залишаться обов'язковими в літаках і в аеропортах країни, де діють правила міжнародних авіаперевезень.
Зазначено, що у країні послабили правила соціального дистанціювання.
За інформацією органів охорони здоров'я, у Данії щодня реєструється близько 1000 нових випадків інфікування коронавірусом, а більше ніж 60% населення пройшли повний курс вакцинації.