Дания передаст Украине 19 самолетов F-16, - премьер

"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода - это наша свобода. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину", - заявила она.

Премьер подчеркнула, что Дания вместе с Нидерландами сможет предоставить истребители.

"Надеюсь, что другие страны будут следовать за нами. Мы верим, что датские истребители помогут вам защитить украинское небо, украинский народ, и вернуть земли, которые по праву вам принадлежат", - добавила она.

F-16

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Кроме того, Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя.

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