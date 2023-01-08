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Наследует традицию Цезаря. Минобороны показало работу французской САУ по оккупантам

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Воскресенье 08 января 2023 22:55
Наследует традицию Цезаря. Минобороны показало работу французской САУ по оккупантам Фото: Минобороны показало работу французской САУ по оккупантам (Сухопутные войска ВСУ)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины обнародовало видео, на котором запечатлена работа САУ CAESAR по российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оборонного ведомства в Twitter.

"Историки утверждают, что Гай Юлий Цезарь спал всего 3 часа в сутки и работал по ночам. Украинский CAESAR следует этой традиции", - говорится в сообщении.

На видео, снятом в слоу-мо видно, как украинские военные запускают снаряды из САУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Италии и Франции с просьбой предоставить ПВО SAMP-T.

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