Наследует традицию Цезаря. Минобороны показало работу французской САУ по оккупантам
Министерство обороны Украины обнародовало видео, на котором запечатлена работа САУ CAESAR по российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оборонного ведомства в Twitter.
"Историки утверждают, что Гай Юлий Цезарь спал всего 3 часа в сутки и работал по ночам. Украинский CAESAR следует этой традиции", - говорится в сообщении.
На видео, снятом в слоу-мо видно, как украинские военные запускают снаряды из САУ.
Historians say that Gaius Julius Caesar slept only 3 hours a day and worked at night.— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 8, 2023
Ukrainian CAESAR is following in that tradition. pic.twitter.com/S4p9F8br2e
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Италии и Франции с просьбой предоставить ПВО SAMP-T.
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