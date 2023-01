Наследует традицию Цезаря. Минобороны показало работу французской САУ по оккупантам

"Историки утверждают, что Гай Юлий Цезарь спал всего 3 часа в сутки и работал по ночам. Украинский CAESAR следует этой традиции", - говорится в сообщении.

На видео, снятом в слоу-мо видно, как украинские военные запускают снаряды из САУ.

Historians say that Gaius Julius Caesar slept only 3 hours a day and worked at night.

Ukrainian CAESAR is following in that tradition. pic.twitter.com/S4p9F8br2e