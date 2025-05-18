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Дания предоставит Украине военную помощь на более 500 млн евро: что вошло в новый пакет

Фото: министр обороны Дании Тролс Поульсен (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 4 миллиардов датских крон (536 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.

Пакет XXVI включает поставки артиллерийских систем, боеприпасов, а также оборудование для Воздушных сил и расширение учебных программ.

В частности, средства пойдут на артиллерийские боеприпасы в рамках Чешской инициативы, которая объединяет усилия Дании, Чехии и Нидерландов для стабильного обеспечения Украины снарядами.

Также будут увеличены рамки военных тренировок для украинских бригад.

Министр обороны Дании Лунд Поульсен подчеркнул, что поддержка Украины остается приоритетом, а новый пакет помощи поможет как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен добавил, что это лучший способ усилить обороноспособность Украины в условиях продолжающейся агрессии России.

Общая сумма военной поддержки Украины в рамках фонда за 2023-2028 годы составит более 66 миллиардов датских крон (примерно 8,86 миллиарда евро).

Помощь Дании для Украины

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Данией нового, 26-го пакета военной помощи.

В апреле правительство Дании объявило о новом оборонном пакете для Украины объемом 6,7 миллиарда датских крон (около 995 миллионов долларов). Средства будут распределены в течение 2025-2027 годов. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, артиллерийские средства и финансовая поддержка Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, в марте Минобороны Дании заявило о намерениях инвестировать около 40 миллионов евро в специальный инновационный фонд. Его целью является усиление технологических возможностей украинской армии в условиях современной войны.

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