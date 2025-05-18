Данія надасть Україні військову допомогу на понад 500 млн євро: що увійшло до нового пакету

Допомога Данії для України

Днями президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Данією нового, 26-го пакета військової допомоги.

У квітні уряд Данії оголосив про новий оборонний пакет для України обсягом 6,7 мільярда данських крон (близько 995 мільйонів доларів). Кошти будуть розподілені протягом 2025-2027 років. До пакету увійшли системи протиповітряної оборони, артилерійські засоби та фінансова підтримка Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, в березні Міноборони Данії заявило про наміри інвестувати близько 40 мільйонів євро у спеціальний інноваційний фонд. Його метою є посилення технологічних спроможностей української армії в умовах сучасної війни.

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