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Данія з березня послаблює карантин: відкриють більшість магазинів і частину шкіл

Новость на русском → Данія, Середа 24 лютого 2021 13:56
Данія з березня послаблює карантин: відкриють більшість магазинів і частину шкіл Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Данії з 1 березня планують пом'якшити карантинні обмеження. У країні хочуть відкрити більшість магазинів і дозволити навчання в школах у частині регіонів.

Про це повідомляє Extra bladet.

До такої згоди дійшли основні партії, які формують данський уряд.

Так, зможуть відкритися спеціалізовані магазини площею 5 тисяч квадратних метрів і більше для огранованого числа покупців.

Також в Данії дозволять збиратися в групи до 25 осіб, у тому числі проводити спортивні заходи на відкритому повітрі. Раніше не можна було збиратися в групи більше ніж 5 осіб.

Музеї, театри та інші заклади культури зможуть відкритися для прийому відвідувачів на відкритому повітрі. Для цього відвідувачі повинні пред'явити негативний тест на COVID, зроблений не пізніше 72 годин.

Учні Північної і Західної Ютландії зможуть відновити навчання у школах для учнів молодших і середніх класів.

Раніше РБК-Україна писало, що Нідерланди з 2 березня послаблять карантин.

Також повідомлялося, що Литва слідом за Польщею заявила про початок третьої хвилі коронавірусу.

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