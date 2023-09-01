Дания хочет выделить дополнительную помощь Украине в следующем году: подробности

Дания увеличит объем помощи в целях развития Украине, которая, таким образом, снова станет крупнейшей страной-получателем датской помощи.

Об этом заявил министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Дании .

Отмечается, что законом о финансах 2024 года правительство планирует повысить лимит с 1,2 миллиарда датских крон до 1,5 миллиарда датских крон (увеличиться на 43,5 млн долларов - ред.).

"Основным приоритетом правительства является помощь Украине и украинскому населению. Именно поэтому в этом году мы снова выделяем рекордную сумму на гражданские усилия, чтобы мы могли продолжить важную поддержку и помощь в преодолении тяжелых последствий войны", - сказал министр.

По его словам, реконструкция Украины будет длительной, а потребности огромные.

Чем именно планирует помогать Дания

Конкретно, датская помощь должна способствовать оказанию чрезвычайной помощи жертвам войны.

"В то же время необходимо также помочь в скорейшем восстановлении страны. Речь идет о помощи в экологической и качественной реконструкции инфраструктуры, такой как электро- и водоснабжение", - говорится в сообщении.

Дания будет помогать с восстановлением Николаева

Также правительство Дании взяло на себя особую ответственность за город Николаев и его реконструкцию по просьбе самой Украины.

В Николаеве Дания помогает обеспечить лучший доступ к воде и теплу, а также восстанавливает и ремонтирует жилые районы, школы и медицинские учреждения.

Дания будет помогать соседним странам, пострадавшим из-за войны в Украине

"Жестокое нападение России на Украину не только оставляет глубокие шрамы в украинском обществе. Последствия также распространяются на соседние с Украиной страны, которые страдают от российского влияния, приема украинских беженцев и проблем с энергоснабжением. Таким образом, Дания также будет уделять повышенное внимание восточным соседним странам", - заявили в МИД страны.

Помимо прочего, Дания поможет таким странам, как Грузия и Молдова, ускорить реформы и процессы демократизации, с которыми они столкнулись.

Как еще Дания помогает Украине

Недавно сообщалось, что Дания пообещала передать Украине 19 истребителей.

Также правительство Дании договорилось увеличить военную поддержку Украины в рамках Фонда Украины на общую сумму 21,9 млрд датских крон (3,2 млрд долларов) в 2023-2028 годах.

В начале июля Дания объявила о пакете гражданской поддержки Украины. Его размер составляет чуть больше 90 млн долларов.