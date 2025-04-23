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Дания выделит более 40 млн евро на боеприпасы для Украины

Среда 23 апреля 2025 19:17
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Дания выделит более 40 млн евро на боеприпасы для Украины Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дания выделит 317 млн датских крон (более 42 млн евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины. Снаряды будут закупать через Эстонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Как сообщили в ведомстве, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сегодня проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 млн датских крон на артиллерийские боеприпасы, которые будут закупать через Эстонию.

"Очень важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны в дальнейшем направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии", - сказал Поульсен.

В Минобороны Дании отметили, что Украина имеет большую потребность в непрерывных поставках артиллерийских боеприпасов различных калибров.

В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине различных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.

"Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов", - добавил Поульсен.

Министры также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.

Помощь Украине от Дании

Напомним, недавно Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (995 млн долларов). Помощь будет выделяться в течение 2025 - 2027 годов.

Главными элементами нового пакет помощи стали противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка Военно-воздушных сил.

Также в марте Министерство обороны Дании заявило о намерении выделить почти 40 млн евро на инновационный фонд, который поддержит потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.

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