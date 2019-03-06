Данія ще не прийняла рішення по "Північному потоку-2"

Данія може відмовити "Газпрому" у зв'язку з триваючою агресією Росії в Україні

Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод "Северный поток-2" в своих территориальных водах, но предположила, что продолжающаяся агрессия РФ относительно Украины делает такую возможность менее вероятной. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, сообщает AP.

Датское энергетическое агентство в настоящее время рассматривает заявку от российского "Газпрома" о предоставлении разрешения на прокладку газопровода через территориальные воды страны. В случае отказа Дании, альтернативный маршрут будет более дорогостоящим. Самуэльсен отметил, что в связи с продолжающейся агрессией, Россия "в целом определенно не работает в интересах Дании".

Напомним, Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза. В случае их окончательного принятия действие Газовой директивы Евросоюза будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с "Северным потоком-2".

РБК-Украина писало, Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.