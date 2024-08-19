Дания анонсировала новую помощь для Украины на сумму 116 млн долларов

Правительство Дании анонсировало новый пакет пожертвований на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов) для поддержки военных нужд Украины. Этот пакет направлен на удовлетворение как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей Украины в оборонной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Дании.

Основные средства будут направлены на закупку новой военной техники через украинскую оборонную промышленность и международных партнеров.

"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин продолжает свои жестокие и кровавые нападения на украинцев. Очень важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он подчеркнул, что этот двадцатый пакет военной поддержки был составлен с учетом пожеланий и потребностей Украины и будет полезен как в ближайшее время, так и в будущем.

Важной частью нового пакета помощи станет увеличение промышленного пула на 300 млн крон в 2024 году, что позволит укрепить украинскую оборонную промышленность. Дополнительно будет выделено 112 миллионов крон на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Копенгаген продолжает оставаться одним из самых преданных сторонников Украины и установила международный стандарт поддержки страны.

Он подчеркнул, что новый пакет пожертвований обеспечит Украину необходимым военным оборудованием для противостояния агрессии России.