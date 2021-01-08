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Данія через COVID-19 ввела обмеження на в'їзд з усіх країн світу

Копенгаґен, П'ятниця 08 січня 2021 17:59
Данія через COVID-19 ввела обмеження на в'їзд з усіх країн світу
Фото: знак "Стоп" (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд Данії через погіршення ситуації з коронавірусом вирішив обмежити в'їзд з усіх країн світу. Уряд країни також рекомендує громадянам утриматися від поїздок за кордон.

Про це повідомляє данський телеканал TV2.

Як завили в уряді країни, в Данію зможуть потрапити тільки особи з поважною метою та з негативним тестом на коронавірус, який буде не старішим 24 годин. Метою в'їзду може бути робота, навчання або сім'я в Данії.

Від громадян сусідніх країн вимагатимуть тільки негативний тест на коронавірус.

Крім того, громадяни Данії не зможуть повернутися додому літаком, якщо не матимуть негативного тесту на коронавірус. Данців без тесту просто не посадять на літак.

Нові обмеження діятимуть до 17 січня.

Нагадаємо, до цього Данія забороняла в'їзд в країну з Південної Африки, де поширюється новий штам коронавірусу. Громадянам Данії також рекомендували утриматися від подорожей в ПАР.

Крім того, у Дані очікують, що новий "британський" штам коронавірусу стане основним в країні вже в лютому цього року. Цей штам коронавірусу вважають більш заразним.

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