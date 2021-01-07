Данія заборонила в'їзд із Південної Африки через новий штам коронавірусу

Фото: літак (pixabay)

Влада Данії заборонила в'їзд туристам з Південної Африки через появу нового штаму коронавірусу, який вперше там виявили. Крім того, вона не рекомендує своїм громадянам поїздки до африканської держави.

Про це повідомляє CNN.

"Міністерство закордонних справ Данії зараз не рекомендує будь-які поїздки, зокрема ділові поїздки, до Південної Африки", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що новий штам коронавірусу має мутації, що турбують вчених і, як вважається, є заразнішим за оригінал.

Нагадаємо, 14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види вірусу.

Після цього понад 40 країн у світі заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії. Більшість країн побоюються поширення нового штаму коронавірусу.