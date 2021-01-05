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У Данії очікують, що "британський" коронавірус стане основним в країні в лютому

Данія, Вівторок 05 січня 2021 18:58
У Данії очікують, що "британський" коронавірус стане основним в країні в лютому
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Данії побоюються, що новий "британський" коронавірус стане домінуючим в країні з середини лютого. У зв'язку з цим в країні посилюють карантин.

Про це заявили міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке і директор Statens Serum Institut (SSI) Хенрік Уллум, передає Politiken.

Данські вчені заявили, що мутований штам COVID-19 поширюється швидше, ніж нинішня версія коронавірусу.

"Події у Великобританії показують, наскільки небезпечний цей варіант. Можливості лікарняної системи знаходяться під величезним тиском. Обмеження, які ми вводимо в Данії, означають, що ми можемо уникнути такої ситуації", - заявив Хойніке.

При цьому Хенрік Уллум заявив про високий рівень зараження "британським" коронавірусом, що може призвести до "неприємного коктейлю" в Данії.

"Ситуацію можна порівняти з прогнозом штормового нагону. Він складається з припливу і сильних вітрів. Приплив - це високий рівень зараження в Данії, а сильний вітер - це британський варіант коронавірусу, який більш заразний", - говорить Уллум.

У підсумку уряд Данії ввів більш жорсткі обмеження в країні. Це дозволить розтягнути час і провести вакцинацію більшої кількості людей.

Зазначимо, новий штам коронавірусу був виявлений у Великобританії вересня. Активно поширюватися він почав в кінці листопада - початку грудня. У зв'язку з цим багато країн почали закривати кордони з Великобританією. Що відомо про мутації коронавірусу і наскільки вона небезпечна - у матеріалі РБК-Україна.

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