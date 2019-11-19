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На публічних слуханнях в Конгресі США назвали розмову Трампа і Зеленського неправильним

Новини » Політика     19.11.2019 - 18:02
На публічних слуханнях в Конгресі США назвали розмову Трампа і Зеленського неправильним
Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

У Конгресі дають свідчення Дженніфер Вільямс і Олександр Віндман

Помічник віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенси Дженніфер Вільямс під час відкритих слухань у Конгресі США підтвердила, що визнала розмова американського президента Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського незвичайним, а співробітник Ради національної безпеки Олександр Віндман, зі свого боку, назвав його неправильним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Вільямс, розмова між двома лідерами їй видався незвичайним із-за того, що мова йшла про внутрішній політиці.

"Як я сказала на закритих слуханнях, я вважала, що розмова 25 липня був незвичайним, оскільки на відміну від інших президентських розмов, які мені довелося почути, в цьому йшлося про те, що відносилося до внутрішньої політичної порядку", - заявила вона.

У свою чергу Віндман заявив, що "був стурбований дзвінком".

"Те, що я почув, було неправильним, і я доповів про свої побоювання (радника з правових питань в Раді національної безпеки США Джону - ред.) Айзенбергу. З боку президента США було неправильно вимагати від іноземного уряду провести розслідування стосовно громадянина США і політичного опонента", - заявив він.

Співробітник Ради національної безпеки пояснив, що, зокрема, в даному випадку "не було гарантій, що таке розслідування буде неупередженим".

Також він підкреслив, що трактує прозвучала в ході розмови прохання провести розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Хантера Байдена як саме надання тиску, тому що між США і Україною "існує різниця в потужності".

За словами Виндмана, створювалося враження, що Україні "потрібно було провести розслідування, якщо вони хотіли отримати переговори (з Трампом - ред.) в Білому домі".

Нагадаємо, 19 листопада в Палаті представників Конгресу США почалися публічні слухання чотирьох ключових свідків по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. У Конгресі дають свідчення Олександр Віндман, Дженніфер Вільямс, Курт Волкер і Тому Моррісон.

У США почалися публічні слухання ключових свідків у справі про імпічмент Трампа Трампу запропонували дати свідчення у справі про імпічмент
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