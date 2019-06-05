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Україна продовжила дію двох угод про співпрацю з США

Новини » Політика    05.06.2019 - 15:52
Україна продовжила дію двох угод про співпрацю з США
Ілюстративне фото (twitter.com/poroshenko)

Україна продовжила дію договорів до 2025 року

Уряд прийняв ініційовану Міністерством економічного розвитку і торгівлі України рішення про продовження дії двох угод між Україною і США до 2025 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

В рамках угод з 2014 року уряд США виділив понад 200 млн доларів на підтримку пріоритетних секторів розвитку України. Зокрема, в рамках угоди про сприяння прозорим процесам врядування за широкої участі громад, уряд США виділив понад 62 млн доларів, які були направлені на реалізацію проектів.

В рамках угоди про сталий економічний розвиток уряд США виділив понад 139 млн доларів для реалізації проектів для підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення рівня енергетичної безпеки України, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ

Продовження дії угод дозволить визначити нові напрямки допомоги до 2025 року. Зокрема йдеться про розвиток кібербезпеки, антикорупційної діяльності, реформування фінансового сектору, розвитку конкурентної економіки.

Нагадаємо, в Палаті представників Конгресу США представили проект закону, що передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, розширення військової допомоги та надання статусу головного військово-політичного союзника США.

Додамо, раніше Сенат Сполучених Штатів Америки запропонував збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.

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Теми: Кабмін
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