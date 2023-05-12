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Данилов: к зиме хотим завершить войну, контрнаступлений может быть несколько

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что войну в Украине удастся завершить к зиме. При этом военные действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные РФ территории, а контрнаступлений при этом может быть несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Report.

"К зиме мы хотим полностью завершить войну", - сказал он, комментируя тезис журналиста про то, что боевые действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой.

При этом, как отметил Данилов, украинская армия, в конечном итоге, освободит все территории Украины от захватчиков, но на это нужно время и возможно не одно, а несколько контрнаступлений.

"У нас есть общий план - освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", - отметил он.

Как сообщалось, ранее аналогичное мнение высказывал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, неуместно думать о будущем украинском контрнаступлении как о последнем. Если не удастся освободить все территории, ВСУ будут готовиться к следующей операции.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ тщательно готовятся к грядущему контрнаступлению и начнут его тогда, когда для этого будет "подходящее время", чтобы "продемонстрировать успех".

Напомним, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что контрнаступление украинских сил будет "сюрпризом, который меньше всего ожидают" в России. Кроме того, контрнаступление ВСУ может стать неожиданностью и для многих украинцев.

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Война в Украине