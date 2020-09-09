Данілов про заяви Фокіна: не впевнений, що це позиція держави

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що не впевнений, що заяви заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна є позицією держави.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"І Кравчук, і Фокін, які призначені ТКГ, мають свою власну думку з тих чи інших питань. У них є певний досвід. Але треба розуміти, що це їхня позиція як людини, як громадянина. Чи є це позицією України - я не впевнений, з багатьох питань", - заявив він.

Нагадаємо, Вітольд Фокін дав інтерв'ю виданню "Країна". Згідно з опублікованим текстом інтерв'ю, Фокін висловився щодо необхідності проведення загальної амністії бойовиків і надання особливого статусу Донбасу для врегулювання ситуації. Ці слова першого прем'єра України викликали обурення серед громадськості і українських політиків.

Пізніше представник України в ТКГ Сергій Гармаш пояснив, що видання не опублікувало частину слів Фокіна, де він уточнює, на кого саме має поширюватися амністія.

Крім того, РБК-Україна писало, що означають заяви Фокіна по Донбасу.

Додамо, що Дмитро Кулеба заявив, що Фокін дозволив собі вийти за рамки офіційної позиції української делегації в ТКГ.